Der 200-km-Gewaltmarsch durch die Pfalz in sechs Etappen für eine Brunnenanlage im Kongo hat sich gelohnt: Das Spendenziel von „Keep Smiling“ ist fast erreicht.

Der südpfälzische Verein Keep Smiling nannte die ganze Aktion „Wasser Marsch!“ – eine Spendenwanderung über 200 Kilometer, vorbei an 50 natürlichen Brunnen (wir berichteten am vergangenen Sonntag vorab). Die fehlenden 40.000 Euro für eine Brunnenanlage im Kongo sollten dabei erwandert werden, 200 Euro pro Kilometer. Die Zweideutigkeit war natürlich gewollt: Es wurde marschiert, damit demnächst im Kongo mit Inbetriebnahme des ersten Brunnens „Wasser, marsch!“ gerufen werden kann.

Täglich mehr als 30 Kilometer marschiert

Was Torsten Braun und seine Marschgefährten nicht ahnen konnten, war, dass Petrus für „Wasser Marsch“! noch eine dritte Interpretation bereithielt. So kam es, dass die kleine Wandergruppe, bestehend aus Braun, Michael Gies und Ralf Schneider, nicht nur mehr als 30 Kilometer und bis zu 900 Höhenmeter täglich überwinden, sondern sich zeitweise bis auf die Haut durchnässt vorwärtskämpfen musste.

„Ich bin jetzt doch froh, dass wir es geschafft haben,“ bilanzierte Braun deshalb am Freitagabend am Ende der Strapaze. Ein paar Dutzend Unterstützer der Aktion und des Vereins waren nach Sankt Martin ins Weingut Altes Schlößchen gekommen, um die Marschierer bei der Ankunft mit Beifall zu begrüßen. Anwesend waren auch Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) von der Südlichen Weinstraße sowie Pfarrer Panu vom Partnerverein Budikadidi, der die letzten Kilometer mitgewandert war.

Knapp 35.000 Euro erlaufen

„Wir sind überwältigt von der Resonanz und glücklich mit dem Ergebnis,“ fügte Braun an. Insofern hätten sich die Blasen an den Füßen gelohnt. „Viele Menschen haben, nicht zuletzt durch den Artikel der RHEINPFALZ am SONNTAG, Anteil genommen an der Aktion, haben die täglichen Meldungen bei Facebook, Instagram und auf der Website des Vereins verfolgt und haben fleißig gespendet.“ Bis Freitag Abend 19.30 Uhr waren 34.631 Euro an Spenden auf dem Vereinskonto verbucht. Die fehlenden 5.369 Euro, da zweifelt Braun nicht, werden sicher in den kommenden Tagen noch eingehen. Wenn es soweit ist, kann die Brunnenbohrmaschine mit Zubehör bestellt und auf den Weg gebracht werden. Tausende von Menschen im Kongo sollen dann von dem sauberen Wasser profitieren.

Der Großfischlinger Torsten Braun und einige Freunde haben den gemeinnützigen Verein Keep Smiling im Jahr 2013 gegründet. Eine erste Hilfsaktion war den Opfern des Taifuns Haiyan auf den Philippinen zugutegekommen.

www.keep-smiling.org