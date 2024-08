Die protestantische Kirche in Rhodt erhält ein Solardach – trotz Denkmalschutz. Und damit es Kirchengänger an kalten Tagen schön warm haben, wird auf eine neue Technik gesetzt.

Es gibt hier und dort bereits mit Photovoltaik bestückte Kirchendächer, beispielsweise in Edesheim

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

rode witere lu&rolnm;chdi in htbtdaeuN.Hcma-as uNe sit der eGekdan aslo thnic, ;urGleuaetso&smht ml&uf;ur gaenAln uz ,uetnzn ide dme slihmacKtzu udn der ernnpinarueigEges hgr&n;saemiezcgilel inedn.e In ned etebagns Otenr raeb ethaldn se hcsi mu d;eal&bmGuue neenuer tsmuaD, irchertet in ned