Wo geht ein Pfarrer mit seinen Gläubigen hin, wenn er den Gottesdienst nicht mehr in der Kirche feiern kann, weil diese renoviert wird? Mit dieser Frage muss sich seit Jahresbeginn Bernd Rapp beschäftigen. Die St. Georgskirche in Rhodt ist derzeit nämlich eine große Baustelle.

Am 1. Januar haben die Gemeindemitglieder letztmals in der Kirche Gottesdienst feiern können. Anschließend begann der Ausbau der Bänke und des Inventars. Der Sessel der bayerischen Königin Therese, die hier einst die Gottesdienste besuchte, fand eine Heimat auf Zeit in der Ausstellung „König Ludwig I. - Sehnsucht Pfalz“ im Historischen Museum in Speyer.