In der Verbandsgemeinde Landau-Land tritt so mancher Bürgermeister bei der Kommunalwahl nicht mehr an. In Eschbach könnte es spannend werden. Nur dort bewerben sich zwei Kandidaten für das Amt.

In zwölf von 14 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landau-Land gibt es jeweils einen Bewerber für den Posten des Ortsbürgermeisters. Nur in Eschbach stehen zwei Bewerber zur Wahl. Insgesamt werden die Bürgermeister in den einzelnen Dörfern bei der Kommunalwahl am 9. Juni nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung von 10.961 Bürgern gewählt. Bei den Bürgermeisterwahlen tauchen viele altbekannte Namen auf, aber auch ein paar neue.

Frank Laux Foto: Iversen

In Eschbach tritt der parteilose Amtsinhaber Frank Laux wieder an, der 2018 das Amt von Siegfried Schmid (CDU), der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, übernommen hatte. Bei der Direktwahl am 26. Mai 2019 wurde der technische Angestellte im öffentlichen Dienst mit einem Stimmenanteil von 81,14 Prozent für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.

Bastian Klein Foto:Klein

Sein Widersacher ist der Beamte Bastian Klein, der seinen Hut für die Christdemokraten in den Ring wirft. 519 wahlberechtigte Eschbacher können ihr Votum abgeben.

Vier Amtsinhaber treten nicht mehr an

In Böchingen, Birkweiler, Leinsweiler und Knöringen treten die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr an. Zunächst der Blick nach Böchingen. Dort hört Amtsinhaber Jan Philip Poppelbaum auf. Er hatt das Amt am 1. Januar 2023 von Reinhold Walter (CDU) übernommen, der aus persönlichen Gründen vorzeitig von dem Posten zurückgetreten war.

Sarah Vollmar Foto: Vollmar

Auf dem Wahlzettel steht nur die Verwaltungsbeamtin Sarah Vollmar, die als parteilose Kandidaten antritt. In Böchingen sind 604 Bürger wahlberechtigt.

Ilse Berner Foto: Berner

Ebenfalls parteilos ist die Sopranistin Ilse Berner, die Birkweilers neue Bürgermeisterin werden will. Der langjährige Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer (CDU) wird nicht mehr zur Wahl antreten. Der 71-jährige stand 30 Jahre lang an der Spitze der Ortsgemeinde. Künftig will er sich mehr Freizeit gönnen. Zur Wahl zugelassen sind nach Angaben der Verwaltung 599 Bürger.

Jürgen Kohlmanm Foto: Kohlmann

Die gleiche Situation gibt es auch in Leinsweiler. Hier tritt der parteilose Amtsinhaber Thomas Stübinger aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Er hatte 2013 die Nachfolge von Hubert Horbach angetreten. In den zwei Wahlperioden ab 2014 und ab 2019 schenkten ihm dann die Bürger für jeweils fünf Jahre ihr Vertrauen. Statt Stübinger hat der Rentner und ehemalige Ingenieur Jürgen Kohlmann (parteilos) sein Interesse für das Amt bekundet. 426 Bürger dürfen ihr Kreuzchen setzen.

Am 9. Mai keine Bürgermeister-Wahl in Knöringen

Auch in Knöringen tritt der Amtsinhaber nicht wieder an. Noch-Ortschef Dieter Ditsch (parteilos) hatte das Amt vor zehn Jahren von Klaus Pabst übernommen. „Irgendwann ist es vorbei“, sagt der 70-Jährige, der künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Die Arbeit, die Bürokratie, sei in den vergangenen Jahren immer mehr geworden, stellt der gelernte Elektroinstallateur fest, der für die SPD auf Listenplatz 13 noch für den Verbandsgemeinderat kandidiert. In Knöringen wurde im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden in der VG kein Wahlvorschlag eingereicht. Das heißt: Bei der Kommunalwahl am 9. Mai wird hier kein Bürgermeister gewählt. Der Nachfolger von Ditsch soll im Gemeinderat gewählt werden. „Ich bin mir sicher, dass sich ein neuer Ortsbürgermeister findet“, sagt Ditsch.

Dietmar Pfister Foto: Pfister

Uwe Huth Foto: Huth

In den folgenden Gemeinden treten die bisherigen Amtsinhaber wieder an – Gegenkandidaten gibt es jeweils keine. In Billigheim Ingenheim wirft der Freie Handelsvertreter Dietmar Pfister (SPD/Wahlberechtigte: 3119) seinen Hut erneut in den Ring, in Heuchelheim-Klingen der Verwaltungswirt Uwe Huth (FWG/679), in Ilbesheim der Rentner Peter Jean (SPD/920), in Siebeldingen der Pensionär Peter Klein (859), in Walsheim der technische Angestellte im öffentlichen Dienst Jörg Keller (489), in Ranschbach der Bilanzbuchhalter Thorsten Doll (529), in Impflingen Gastronom und Pflegefachkraft Holger Kurz (FWG/788), in Göcklingen die selbstständige rechtliche Betreuerin Manuela Laub (704) und in Frankweiler Winzermeister Bernd Nerding (FWG/726).

In Frankweiler, Leinsweiler und Böchingen wird der Gemeinderat nach Angaben der Verwaltung in Mehrheitswahl mit einem einheitlichen Wahlvorschlag gewählt. In drei Gemeinden (Billigheim-Ingenheim, Impflingen und Ilbesheim) finden Verhältniswahlen mit mehreren Wahlvorschlägen statt. In den übrigen Dörfern der VG (Heuchelheim-Klingen, Göcklingen, Eschbach, Ranschbach, Birkweiler, Siebeldingen, Walsheim, Knöringen) wird der Gemeinderat über die Mehrheitswahl gewählt. Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Landau-Land treten die bisher im Rat vertretenen Parteien/Wählergruppen CDU, SPD, FWG, FDP und Grüne wieder an beziehungsweise haben einen Wahlvorschlag eingereicht.

