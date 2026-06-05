Präses Thorsten Latzel von der Evangelischen Kirche im Rheinland besucht am Donnerstag, 11. Juni, Offenbach-Hundheim. In der Abteikirche wird Latzel einen Gottesdienst feiern. „An Ort und Stelle“ wolle sich der Theologe über Unterhalt und künftige Nutzung des kulturhistorisch bedeutsamen Sakralbaus informieren, teilte Jutta Lißmann, Vorsitzende des Freundeskreises Abteikirche Offenbach, am Freitag mit.

Die Sorgen der Offenbacher evangelischen Christen um den Erhalt der Abteikirche sind durch die mit dem 1. Januar vollzogene Fusion noch gewachsen. Seither bilden die rheinischen Kirchengemeinden Offenbach, Grumbach-Herren-Sulzbach, Medard-Wiesweiler, Niederalben-Niedereisenbach mit Weierbach-Sien die „Zukunftsgemeinde 3“. Diese Großgemeinde entscheidet auch über die künftige Gebäude-Nutzung.

Eine Teilnahme an dem Austausch mit dem Repräsentanten der Rheinischen Kirche zugesagt haben den Angaben zufolge Landtagsabgeordneter Oliver Kusch, Kreisbeigeordneter Stefan Spitzer, Lauterecken-Wolfsteins Bürgermeister Philipp Gruber sowie Assessor Arndt Fastenrath vom Kirchenkreis Obere Nahe.