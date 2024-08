An die Gastronomie hat Cappel ihr Herz bereits als Schülerin verloren. Sieben Jahre lang war sie im Restaurant auf Burg Lichtenberg beschäftigt, zwischen Abitur und Studium gar ein halbes Jahr fest, wie sie sagt. „Emrichs haben mich gut in die Lehre genommen, da ist was hängen geblieben“, sagt die 30-Jährige. Offenbar so viel, dass es sie auch Jahre später noch immer in die Gastronomie zieht. Zwar schlug Cappel beruflich andere Wege ein, betont auch, ihren Beruf als Zollbeamtin in Saarbrücken sehr gerne auszuüben. Dennoch: Der Wunsch, zusätzlich etwas im Gastro-Bereich zu machen, habe sie lange begleitet, so die Körbornerin, die auch im Freundeskreis gerne die Gastgeberin gibt.

Hier ein geblümtes Windrädchen, dort eine kleine Deko-Leiter mit Kräutern und Blumen – auf die Details bei der Wilden Liese legt Lisa Cappel viel Wert. Schließlich gehe es ihr mit ihrer ausgefallenen Secco- und Weinbar auf zwei Rädern darum, Gästen eine schöne Zeit zu bescheren. Da kommt es auch auf Kleinigkeiten an. Seit gut einem Jahr ist die Körbornerin nun mit ihrem auffälligen Gefährt an Wochenenden auf Veranstaltungen im Kreis und darüber hinaus unterwegs – und hat sich damit ein echtes Herzensanliegen erfüllt.

