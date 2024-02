Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wird es in Zukunft noch ein Krankenhaus in Kusel geben? In der jüngsten Kreistagssitzung wurden daran Zweifel geäußert. Der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums stellte die Pläne für das Haus vor – und reagierte auf die Kritik.

Thorsten Hemmer, der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, war am Mittwoch von Kaiserslautern nach Kusel gekommen, um den Kreistag über den Fortgang des Sanierungskonzeptes zu informieren.