Bei den Kommunalwahlen im Juni wird Wahnwegens Ortsbürgermeister René Morgenstern erneut kandidieren. Das hat Morgenstern, der seit 2014 Oberhaupt der rund 660 Einwohner zählenden Gemeinde ist, dem Gemeinderat mitgeteilt. Er will in einer eventuellen dritten Amtszeit die energetischen Themen, die unter seiner Regie vom Rat angestoßen wurden, zu Ende führen. Wahnwegen will ein Power-to-heat-Nahwärmenetz aufbauen, bei dem über eine Kombination aus Sonnen- und Windkraft die nötige Energie erzeugt werden soll, um das Netz zu beheizen.