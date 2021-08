Der August wird offenbar zum großen Monat der (Personal-)Entscheidungen, wie eine Nachfrage der RHEINPFALZ bei der Kreisverwaltung ergeben hat. So befinde man sich in intensiven Gesprächen mit einem potenziellen Pächter für das seit Jahresbeginn unvermietete Restaurant auf Burg Lichtenberg, sagte Pressesprecherin Karla Hagner. Derzeit werde über die Vertragsdetails geredet. Einen Namen nannte sie nicht.

Gefallen ist auch die Entscheidung über den künftigen Leiter des Trafo-Projekts der Landkreise Kusel und Kaiserslautern. Da die Personalie jedoch noch in den Personalrat und in den Kreisausschuss müsse, um offiziell zu werden, gibt es auch zu dieser Entscheidung derzeit noch keinen Namen. Die nächste Sitzung des Kreisausschusses ist am 30. August. Die Personalfindung ist hier vor allem deshalb interessant, weil die Besetzung des Leiters für das vom Bund geförderte Kulturprojekts für das Musikantenland zweimal in den vergangenen zwölf Monaten gescheitert ist. Einmal wurde die Ausschreibung aufgehoben und komplett neu gefasst, beim zweiten Mal sprang der schon feststehende und verkündete Kandidat kurz vor Dienstbeginn im Mai wieder ab.

Ebenfalls im August entschieden werden sollen zwei andere Personalien, die von Bedeutung hier im Kreis und darüber hinaus sind. Sowohl zum künftigen Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbands als auch zu den Strukturlotsen für die Alte Welt hieß es: Auswahlprozess läuft. Die Stelle des DRK-Geschäftsführers ist seit 1. Juli vakant. Für die fünf Strukturlotsen für den Landkreistag sowie die vier Landkreise, die am Alte-Welt-Projekt beteiligt sind, hat erst in der Vorwoche Landwirtschaftsministerin Juli Klöckner den Förderbescheid über mehr als eine Million Euro überbracht.