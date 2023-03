Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neue Allgemeinarztpraxis hat in Kusel eröffnet. Der Internist Dávid Sáfár war zuvor am Kuseler Westpfalz-Klinikum tätig. Er sieht in der Hausarztpraxis eine neue Herausforderung. Über mangelnden Zulauf kann sich der 35-Jährige nicht beklagen.

„Schon eine Viertelstunde vor Praxiseröffnung waren die ersten Patienten da“, berichtet Sáfár vom Eröffnungstag Mitte August. Das scheint kaum