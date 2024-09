Wohin als Arzt, der mit seiner Ausbildung gerade fertig wird? Bei der Entscheidungsfindung soll das „Mediziner Camp“ von „Ärzte für die Westpfalz“ helfen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. An zwei Tagen erwarten die Teilnehmer unter anderem medizinische Workshops und Vorträge sowie Erlebnistouren durch die Region.

Die Veranstaltung am 26. und 27. September richtet sich an Frauen und Männer, die auf der Zielgeraden der Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt sind und sich nun Gedanken machen, wo sie künftig leben und arbeiten könnten. In medizinischen Workshops in Praxen und Krankenhäusern können an den beiden Tagen die Weiterbildungsmöglichkeiten im klinischen und fachärztlichen Bereich in der Region kennengelernt werden. „Ärzte für die Westpfalz“ organisiert das Camp zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Neben der Gelegenheit zum Austausch geht es um die Westpfalz, so die Mitteilung: „Bei Erlebnistouren wird die Region präsentiert, und bei Streifzügen in die Westpfälzer Kulinarik lässt sich die Gastlichkeit entdecken.“

Wer möchte, kann kostenfrei in einem Hotel vor Ort übernachten. Auskunft und Anmeldung bei Nagihan Bostanci, Gesundheitsmanagerin bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, 06352 710-486, nbostanci@donnersberg.de.