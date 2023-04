Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragerunde einmal anders: Wir haben die Bewerber jener Parteien und Gruppierungen, die bereits im Bundes- oder Landtag sitzen, gebeten, sich je eine kurze Frage für ihre Mitbewerber zu überlegen. Diese Fragen haben wir jeweils zu einer kurzen Beantwortung weitergeleitet. Dieses Mal antwortet Matthias Mieves (SPD).

Die SPD spricht in ihrem Programm von „digitaler Souveränität in Deutschland und Europa“. (...) Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Bereich Schulen, der im Verantwortungsbereich der Landesregierung Rheinland-Pfalz liegt, den Anschluss verpasst hat. (...) Wie will die SPD auf Bundesebene in neun Jahren Regierungsverantwortung etwas hinkriegen, was sie in 30 Jahren in Rheinland-Pfalz noch nicht einmal ansatzweise geschafft hat? (Lebkücher)

Richtig