Es sind wahrlich große Fußstapfen, in die Matthias Mieves tritt. Der 35-Jährige möchte als Nachfolger von SPD-Urgestein Gustav Herzog den Wahlkreis 209 für die Genossen direkt gewinnen. Dafür läuft er sich im wahrsten Sinne des Wortes die Füße wund.

Über 1,5 Millionen Schritte hat Matthias Mieves auf Wahlkampftour bereits gemacht. So verkündete es ein Zähler auf seiner Homepage. Kein Wunder, hat er doch ein ambitioniertes Ziel: Bis zum Wahltag will er in möglichst allen Gemeinden des Wahlkreises gewesen sein. 174 hat er bereits besucht. Er will die Orte und Menschen kennenlernen, aber auch sich selbst bekannt machen, war er doch längere Zeit von der politischen Bühne der Region verschwunden.

In Bruchmühlbach-Miesau aufgewachsen, machte er 2005 in Landstuhl Abitur, trat 2002 in die SPD ein. Mieves war schon damals politisch engagiert, als Schülersprecher, aber auch in SPD-Gremien auf Orts-, Kreis- und Unterbezirksebene. Mit 18 Jahren wurde er in den Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau gewählt, arbeitete auch bei der damaligen Bundestagsabgeordneten Lydia Westrich.

Erfahrung in der Wirtschaft, anstatt Politikbetrieb

Die politische Karriere schien vorgezeichnet, spätestens als ihm nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Anglistik in Mannheim eine Stelle bei der SPD angeboten wurde. Doch Mieves lehnte ab. Seine Mutter habe ihm geraten, erstmal etwas Ordentliches zu machen, verrät er schmunzelnd. „Ich habe nicht immer auf sie gehört, da aber schon.“