Ein Wunsch ihrer kleinen Tochter hat Elena und Johannes Huber auf die Idee gebracht. Der Märchenwald an der Fritz-Claus-Quelle bei Brücken nimmt inzwischen immer weiter Gestalt an. Noch in diesem Jahr soll das zauberhafte Areal eröffnet werden.

Nicht selten sind es Zufälle, aus denen Interessantes entsteht. Im Falle des Brückener Märchenhains war der Anstoß, dass sich vor zwei Jahren ein kleines Mädchen zum dritten