Die kommunale Kita in Ulmet hat die Kapazitätsgrenze erreicht. Das ist schon länger klar. Nun gibt es Überlegungen für einen Neubau, möglicherweise auf dem Gelände der katholischen Kirche. Doch das kommt nicht überall gut an. Auch Niederalben und Rathsweiler hätten die Kita gerne im Ort und bieten Grundstücke an.

Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Standort für einen Neubau der Kita Ulmet. Die Ortsgemeinde meldete Interesse an dem Gelände der katholischen Kirche