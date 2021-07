Anfangs in Teilen belächelt, mausert sich die Alte-Welt-Initiative zu einem Musterbeispiel kreisübergreifender Zusammenarbeit.

Als die Alte-Welt-Initiative der vier Kreise und der Kirche startete, sahen viele nur einen Papiertiger entstehen: ein paar wohlklingende Worte und öffentlichkeitswirksame Aktionen – Ende. Spätestens jetzt aber sollte jedem Skeptiker klar sein: Hier geht es nicht um ein kleines Strohfeuer. Die fünf Partner und wohl auch der Bund nehmen eine Menge Geld in die Hand, um die Alte Welt zu ertüchtigen. Dass dabei am Ende etwas Zählbares herauskommt, liegt aber auch an den Bürgern, die sich für ihre Heimat einbringen müssen.