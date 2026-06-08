An der Futzy Ranch in Reichweiler findet am Samstag, 27. Juni, ab 19 Uhr das mittlerweile als jährliches Event etablierte Open-Air-Konzert statt. Mit dabei sind drei Bands: die Lokalmatadore Valiant Viper, außerdem Live Wire und Infiniti. Valiant Viper gibt Hardrock- und Metal-Musik aus den 80er- und 90er-Jahren zum Besten. Live Wire spielt Classic-Rock-Cover. Aus Luxemburg reist Infiniti an – eine Hardrock- und Heavy-Metal-Band, die sich 2011 aufgelöst und 13 Jahre später wieder zueinander gefunden hat.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet: Karten zum Preis von 15 Euro gibt es bei den Bands, im Freisener Döner- & Pizzahaus sowie im Gasthaus Jung in Schwarzerden. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Naturfreunde Karrenberg versorgen die Konzertbesucher mit Grillspezialitäten und Getränken. Um das Veranstaltungsgelände gibt es laut Organisatoren ausreichend Parkmöglichkeiten.