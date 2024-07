Die Naturfreunde Karrenberg legen viel Wert auf Umweltarbeit – und betreiben die weithin bekannte Futzy Ranch. Sie sind seit 50 Jahren aktiv. Zum Jubiläum richtet der Club eine Feier aus. Natürlich auf dem eigenen Festgelände.

Am Fuße des Karrenbergs und etwas abseits des Dorfgeschehens liegt die Futzy Ranch. Sie befindet sich auf einem alten Steinbruchgelände und grenzt an den Wald bei Reichweiler an. Dort