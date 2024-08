Mit den Klischees vom Förster im Lodendress und mit Dackel auf der Pirsch, wie sie deutsche Heimatfilme über lange Zeit pflegten, hat Werner Häußer nichts gemein. Den Leiter des Forstreviers Lichtenberg beschäftigt aktuell „klimaangepasstes Waldmanagement“ – und das am Schreibtisch ebenso wie an seinem Arbeitsplatz in den Gemeindewäldern des Reviers.

In den Wäldern um Reichweiler und Pfeffelbach