Joachim Leßmeister hat im Forstbetrieb schon unterschiedlichste Stationen bekleidet. Seit knapp zwei Jahren ist er Leiter des Staatswald-Reviers Glan. Wir haben ihn direkt an der Grenze zum Saarland getroffen, in einem jungen, frischen Wald mit manch besonderer Art.

Grüner geht es nicht an diesem Tag im Frühling. Auch Wasser gibt's in dem jungen Wald an der Grenze zum Saarland