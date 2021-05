Betreiber von Ferienwohnungen, Hotels und weiteren Beherbergungsbetrieben können aufatmen: Ab Montag ist eine Öffnung auch für Touristen wieder zulässig. Doch die Auflagen sind hoch. Das schreckt viele Betreiber ab.

An fünf aufeinander folgenden Werktagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kusel unter 100. Ab Montag, 0 Uhr, greift damit nicht mehr die Bundes-Notbremse. Es gilt wieder die Landesverordnung. Demnach ist kontaktarmer Urlaub in Hotels und Jugendherbergen sowie in Ferienwohnungen erlaubt. Voraussetzung ist bei Hotels und Jugendherbergen ein negativer Test der Besucher bei der Anreise. Dieser muss alle 48 Stunden wiederholt werden. Nur für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht. In Ferienwohnungen braucht es keinen Test.

Kurz vor den Pfingstfeiertagen klingt der Wegfall der Bundesnotbremse für Urlauber und Betreiber von Hotels und Ferienwohnungen wie eine gute Nachricht. So wird Familie Jakob in Lauterecken ihr Hotel „Pfälzer Hof“ ab Montag wieder zum Übernachten mit Frühstück öffnen. Dies kündigen die Betreiber auf ihrer Internetseite an. Voraussetzung ist freilich, dass die Inzidenz im Kreis weiter unter 100 bleibt.

„Die Leute wollen essen“

Zurückhaltend zeigt sich indes Karl-Heinz Clos vom Blaubacher Hotel Reweschnier. Wie in weiteren Hotels und Ferienwohnungen hält sich der Hotelier aktuell noch durch die Beherbergung von Geschäftsleuten und Monteuren über Wasser. Denn Geschäftsreisen sind ohne größere Einschränkungen erlaubt.

Auf die Frage, ob er diese Woche auch für Touristen öffnen wird, sagt Clos: „Wie soll man das denn machen? Die Leute wollen ja auch etwas essen.“ Daher werde er erst am 2. Juni öffnen, wenn – vorausgesetzt die Inzidenz bleibt unter 100 – die dritte Stufe des Corona-Perspektivplans gilt. Dann können Hotels auch mit gastronomischen Angeboten im Inneren öffnen.

Sehr hoher Aufwand

In den Ferienwohnungen sieht es ähnlich aus. Karola und Paul Greßer bieten in Pfeffelbach eine Ferienwohnung am Fritz-Wunderlich-Wanderweg an. Auch wenn sie jetzt dürften, öffnen wollen sie noch nicht. „Wir warten lieber noch ab“, sagt Karola Greßer mit Blick auf ihre bevorstehende zweite Impfung. Außerdem gibt sie zu bedenken, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen einen hohen Aufwand bedeuten – gerade, wenn Gäste nur wenige Tage bleiben.

So sieht es auch Birgit Dockweiler aus Wahnwegen. Der Aufwand, alles zu desinfizieren, sei doch groß. „Ich weiß nicht, ob ich das für zwei Tage machen würde“, sagt sie offen. Zudem sei die Ferienwohnung häufig mit Geschäftsreisenden und Monteuren belegt.

Monika und Alfons Becker würden ihre Ferienwohnung in Konken gerne wieder öffnen. Allerdings haben sie ein anderes Problem als Corona. Nachdem bei Kanalarbeiten in Albessen in der Konker Hohlstraße schon vor drei Jahren immer wieder Gestankswolken auftauchten, habe sich die Luft noch nicht dauerhaft verbessert, berichtet Monika Becker: „Bei uns stinkt es immer noch.“ Daher könne sie keine Besucher in die Wohnung lassen.

Härter als zuvor

Im Felschbachhof wird erst am Montag entschieden, wie das Hotel geöffnet wird. Gäste, die beruflich unterwegs sind, werden schon jetzt beherbergt, berichtet Margit Klinck. Anfragen von Touristen für das Pfingstwochenende lägen bislang noch nicht vor.

Die ab Montag in Kraft tretende Landesverordnung ist Stefan Klinck zufolge für Hoteliers härter als die Bundes-Notbremse. Demnach sei das Frühstück nur auf dem Zimmer möglich. Außerdem seien alle 48 Stunden Tests notwendig. Geschäftsreisende hingegen hätten unter den geltenden Hygienebestimmungen im Gemeinschaftsraum frühstücken können. Allein vergangene Woche habe er rund 15 Geschäftsreisende beherbergt. Was Urlaubsreisen und Gastronomie betrifft, hofft Klinck, dass die Inzidenz nicht wieder steigt. Damit er auch wieder gastronomische Angebote im Inneren anbieten kann.