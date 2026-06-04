„Wein, Wiese, Wir-Gefühl“ – unter dem Motto veranstaltete der neue Förderverein „Wir lieben Lauterecken“ am Mittwoch zum ersten Mal ein Feierabendpicknick. Mit der Aktion traf der Verein offensichtlich ins Schwarze: Schon am frühen Abend war auf der Roseninsel einiges los. Kinder tollten auf der Wiese, Erwachsene genossen nach getaner Arbeit Wein in gemütlicher Atmosphäre und Senioren kosteten die letzten Sonnenstrahlen des Tages aus. Etliche brachten Picknickdecken mit, ein manch einer schleppte sogar Gartentisch nebst Stühlen an.

„Wir sind begeistert, wie gut das direkt ankommt, noch besser als gedacht“, und „Zum Glück spielt das Wetter mit, nachdem es am Morgen noch mal richtig schlecht war“, sagten die Vorsitzende des jungen Vereins, Kathrin Fritz, und ihre Stellvertreterin, Anna Fehrentz, erfreut. Es war die erste neue Veranstaltungsidee des Vereins, der aktiv das Miteinander in der Veldenzstadt fördern möchte, und zugleich auch das erste Fest auf der frisch sanierten Roseninsel.

Besucher lobten vor allem Flair, Ambiente und die ungezwungene Atmosphäre. Reißenden Absatz fand die „L’ecker Tutt“ voller Produkte aus Lauterecken. Bis in den späten Abend feierten Lauterecker und Gäste umliegender Orte. Viele hoffen auf eine baldige Wiederholung.