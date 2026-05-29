Was beim neuen Förderverein „Wir lieben Lauterecken“ ansteht und warum jede helfende Hand bei der engagierten Truppe willkommen ist.

Veranstaltungen erhalten, neue Projekte anstoßen, Gemeinschaft fördern und Anschaffungen tätigen, die sonst nicht möglich wären – das sind Ziele des neu gegründeten Vereins „Wir lieben Lauterecken“. Es ist ein Förderverein für die Stadt. Vorsitzende ist Kathrin Fritz, ihre Stellvertreterin Anna Fehrentz.

Wie kam es zur Gründung von „Wir lieben Lauterecken“?

Ursprung sei ein „glücklicher Zufall“ berichten die beiden Frauen: Zum Herbstmarkt 2025 hatte eine bunt zusammengewürfelte Gruppe freiwilliger Helfer die Organisation übernommen, und alles habe auf Anhieb „sehr gut funktioniert“. Aus der Gruppe wurde ein Team, das für Lauterecken weiterhin zusammen etwas bewegen wolle. Bereits im Oktober sei klar gewesen, dass ein Verein die passende Struktur sei. Dieser ist seit Ende Februar eingetragen.

Welche Ziele verfolgt der Förderverein?

Zu den Hauptzielen gehört der Erhalt der Feste, um „Traditionen zu wahren, aber in die Zukunft zu transformieren“. Auch sollen neue Ideen umgesetzt werden. Dabei liege der Fokus auf „Qualität statt Quantität“. Lauterecken solle aktiv mitgestaltet werden durch Gemeinschaftsprojekte, die das Miteinander fördern. Der Förderverein ermögliche es außerdem, Anschaffungen zu tätigen, die aufgrund von Vorgaben nicht durch die Stadt möglich seien, erklärt Fehrenz, die Erste Beigeordnete von Lauterecken ist.

Wie ist die Resonanz der Lauterecker?

„Wir hatten die richtige Idee zur richtigen Zeit und haben einen Nerv getroffen“, sind beide überzeugt. Die Vereinslandschaft in Lauterecken sei insgesamt harmonisch, „Wir lieben Lauterecken“ füge sich gut ein, ohne Konkurrenz für andere Vereine zu sein. Es gebe ausschließlich positive Stimmen, ohne größere Werbemaßnahmen seien dem Verein bereits rund 40 Mitglieder beigetreten. Es werde zwar mit der Stadt kooperiert, jedoch sei der Verein nicht politisch. „Wir lieben Lauterecken“ ist nicht nur der Name des Vereins, sondern auch dessen Slogan, der auf T-Shirts und Jacken gedruckt wird. Der neue Webshop finde guten Anklang, sagen Fritz und Fehrentz.

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Wer kann sich beteiligen?

Jeder. Wer es mit der Stadt hält, kann aktiv oder finanziell fördernd mitmachen. Jede helfende Hand und gute Idee seien willkommen. Selbst jene, die sich nicht an den Verein binden wollen, könnten sich für Themen einsetzen, die ihnen Spaß machen. Fritz glaubt, dass viele Menschen gute Ideen haben, bislang jedoch keine Plattform dafür fanden. Der Verein solle einen bewusst niederschwelligen Zugang zu Engagement bieten. Die Vereinsvorsitzende sagt: „Eine unserer Stärken ist, dass es zwischenmenschlich unkompliziert zugeht. Wir haben kurze Wege, sind gut vernetzt und ergänzen uns. Im Team entstehen die besten Ideen.“

Gibt es schon eine Idee, die konkret umgesetzt wird?

Die Vereinssatzung ist so gestaltet, dass der Verein vielfältig unterwegs sein kann, daher wird in Kooperation mit Jugendfeuerwehr, aktiver Wehr, Feuerwehrförderverein, Straußjugend und Stadt beispielsweise das Toilettenhäuschen am Marktplatz aufgehübscht. Der erste Sanierungsabschnitt erfolgt im Juni, der zweite im Herbst nach dem Heimatfest.

Was ist die nächste Aktion?

Am Mittwoch, 3. Juni, gibt es erstmalig ein Feierabendpicknick auf der frisch sanierten Roseninsel. Unter dem Motto „Wein, Wiese, Wir-Gefühl“ können ab 17 Uhr Menschen in gemütlicher Atmosphäre zusammenkommen. Eines der kulinarischen Angebote ist die „L’ecker Tutt“ mit Produkten von Bäckereien und Metzgereien aus Lauterecken. Die Idee zu der Tüte mit dem Wortspiel habe sich im Team ergeben – „und sie passt super ins Konzept“, sagen die Frauen. Falls das Wetter nicht mitspielt, gibt es einen Plan B im Veldenzschloss.