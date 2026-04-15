Die eingestürzte Mauer am Friedhof Albessen soll schnellstmöglich saniert werden. Mittlerweile ist auch klar, was das kosten wird.

In der rund 145 Einwohner zählenden Gemeinde war im September ein größerer Teil der Friedhofsmauer ausgebrochen, sodass die gesamte Mauer auf der rechten Seite einsturzgefährdet ist, berichtete Ortsbürgermeister Joachim Deckbar. Die Sandsteinmauer soll nun auf einer Länge von rund 50 Metern abgetragen werden. Anschließend soll ein Stabmattenzaun aus Metall installiert werden, kündigte Deckbar an. Dem Ortsgemeinderat liegen inzwischen Angebote vor, die sich zwischen 17.000 und 20.000 Euro bewegen. „Wir müssen nur noch Details klären“, sagte der Ortsbürgermeister mit Blick auf Höhe und Farbe des Stabmattenzauns. Die alte Sandsteinmauer war doppelschalig aufgebaut. Deckbar geht davon aus, für die Sandsteine Käufer finden zu können.