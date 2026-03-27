Wer älter wird, kommt schwer mit Veränderung zurecht? Ein Vorurteil, das der scheidende Kuseler Chefarzt Harald Dinges klar widerlegt.

Das Kuseler Krankenhaus ohne Harald Dinges? Kaum vorstellbar, aber ab April Realität. Der Orthopäde hat geschafft, was sich viele von ihrem Berufsleben erhoffen: Er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet und das Vertrauen vieler Menschen gewonnen, denen er helfen konnte.

Zudem ist er ein Beispiel dafür, dass zunehmendes Alter und Veränderung sich nicht ausschließen. Dinges blieb stets am Ball, wenn es um den medizinischen Fortschritt ging, er war offen für Neues und schaffte es trotzdem, seine Klinik in ruhigem Fahrwasser zu halten. Sollte ihm doch mal der Wind ins Gesicht geblasen haben, wurde das zumindest nicht nach außen getragen.

Jetzt übernimmt sein Kollege David Spranz das Ruder. Dass er vom Heidelberger Klinikum kommt, ist eine letzte Auszeichnung für Dinges.