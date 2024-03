Geht es nach der Kuseler Stadtspitze, gibt es künftig einen Verbindungsweg zwischen dem Fritz-Wunderlich-Radweg (Bahndamm) und dem Vitalbad beziehungsweise dem geplanten Campingplatz auf dem ehemaligen Sportgelände in Diedelkopf. Für das Vorhaben wurde Ende vergangenen Jahres ein Förderantrag an das Leader-Programm für ländliche Entwicklung eingereicht – jedoch ohne Erfolg, wie Stadtbürgermeister Jochen Hartloff in der jüngsten Sitzung des Stadtrats informierte. Es werde nun nach anderen Fördermöglichkeiten gesucht. In Sachen Campingplatz sagte Hartloff, dass dem möglichen Investor mitgeteilt worden sei, dass er sein Konzept vorlegen solle. Der Stadtbürgermeister hofft, in diesem Frühjahr vertraglich alles „unter Dach und Fach“ zu bekommen. Wahrscheinlich werde die Stadt vorher noch den Kunstrasen beseitigen.