Einer der schönsten Plätze im Kreis wird wieder gastronomisch belebt. Im Café am Markt eröffnet Daniel Bößhar im Frühjahr 2022 ein Restaurant. Der Zufall hat nachgeholfen, denn eigentlich wollte sich der Koch nur Burg Lichtenberg anschauen.

Seine beste Zeit hatte das Haus am Marktplatz in den 1980er Jahren unter Artur Kakolewski, den alle nur „Addi“ nannten. In dieser Zeit war auch Jürgen von Blohn (58)