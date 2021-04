In Lauterecken soll im Laufe kommender Woche ein Corona-Schnelltestzentrum öffnen. Das hat Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis angekündigt. Derzeit liefen mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Vorbereitungen dafür. Eingerichtet wird das barrierefrei erreichbare Testzentrum im Motorraum der Janusz-Korczack-Schule. In Ergänzung zu dem in Wolfstein existierenden Testzentrum, das vormittags geöffnet sei, würde in Lauterecken am späten Nachmittag geöffnet, damit auch Arbeitnehmer die Möglichkeit hätten, sich testen zu lassen. Geöffnet sei donnerstags und freitags, 17 bis 19 Uhr, sowie samstags, 16 bis 18 Uhr. Im Hinblick auf mögliche Besuche der heimischen Gastronomie habe man die Öffnungszeiten auch Richtung Wochenende gelegt. Als besonders erfreulich bezeichnete Steinhauer-Theis das Engagement ehrenamtlicher Helfer aus Vereinen, der Bürgerschaft und dem Stadtrat.

