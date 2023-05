Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie war zarte 17, als sie von Alsenborn aus in die weite Welt auszog: Barbara Bonarrigo, die damals noch den Mädchennamen Reimund trug, nahm vor 40 Jahren an der Wahl zur „Miss World“ teil, zierte später als Model unzählige Magazin-Cover und war für ein Jahr mit Fürst Albert II. von Monaco befreundet, als dieser noch Erbprinz war. Heute lebt die 57-Jährige in der Nähe von Daytona Beach in Florida.

„The sunny side of the street“ ist sechs Stunden und 8000 Kilometer von Alsenborn entfernt. Dort lebt Barbara Bonarrigo gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas, einem Italoamerikaner,