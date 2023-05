Thomas Pfaff scheidet zum 31. Mai aus der Konzerngeschäftsführung der Jakob Becker GmbH & Co. KG, Mehlingen, aus. Pfaff trat nach Angaben des Unternehmens 1985 als Ein-Mann-Abteilung „Sonderabfall und Abwassertechnik“ in das Unternehmen ein und übernahm sehr schnell Führungsaufgaben. Im April 1992 wurde er Geschäftsführer der Jakob Becker Entsorgungs-GmbH. 2004 wurde Pfaff, der nach seinem Ausscheiden weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig sein wird, in die Geschäftsführung berufen. Neu in die Konzerngeschäftsführung sind Gerold Münster und Matthias Lettermann berufen worden. Die Konzerngeschäftsführung besteht des Weiteren aus Annemarie Becker, Thomas Becker, Thorsten Kohl sowie Prokurist Lutz Schönfeld.