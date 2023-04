Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den US-amerikanischen Medien zufolge hat Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen. Wird sich ein Wechsel an der Spitze des Landes auch in unserer Region, in der viele Amerikaner als Soldaten stationiert sind und mit ihren Familien leben, auswirken? Die Bürgermeister der drei am meisten betroffenen Verbandsgemeinden geben eine Einschätzung.

Die Wahlen in den USA hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), aufmerksam verfolgt. Wie hat er den spannenden Wahlkrimi erlebt und was sagt er dazu? „Der