Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagnachmittag eine Fußgängerbrücke über die B48 in Enkenbach-Alsenborn beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sind deshalb aktuell die Bundesstraße sowie die Brücke am sogenannten Elefanten-Kreisel gesperrt. Ferner ist der Bahnverkehr auf der Alsenzbahn eingestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Tieflader, der einen Bagger geladen hatte, gegen 15 Uhr die Brücke gerammt. Der Bagger blieb an der Brücke hängen, diese ist momentan nicht passierbar.

Ein Radfahrer, der gerade auf dem Überweg unterwegs war, kam durch die Erschütterung zu Fall. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch versorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Ein Sachverständiger wird die Brücke in Augenschein nehmen. Die Verbandsgemeindeverwaltung richtet Umleitungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ein. Verkehrsteilnehmer müssen mit Umwegen rechnen. Die Dauer der Sperrungen sei derzeit nicht absehbar, so die Polizei.