128 Bombentrichter und neun Stellen, an denen Blindgänger liegen könnten: Die Militärgeschichte der Mehlinger Heide wirkt nach und bedroht jetzt auch ihre Pflege.

„Warum wird die Mehlinger Heide nicht wie bisher gepflegt? Soll das Naturschutzgebiet etwa aufgegeben werden?“ Das fragt sich Antonia Reifferscheid. Die 34-Jährige wohnt in Mehlingen in der Nähe des Naturschutzgebietes und macht sich Sorgen. Die Mutter verbringt oft viele Stunden mit ihren beiden Kindern in dieser zwischen der A6 und A63 gelegenen „Oase der Ruhe“. „Die Kinder können auf den Wegen barfuß im Sand laufen. Es gibt Käfer in allen Farben, Grillen, Schrecken, Eidechsen und Schlangen zu beobachten, Steine aufzuschichten, die Heide mit allen Sinnen zu erfassen und vielleicht einfach nur dazusitzen und Geruch, Gefühl, Gesang und Gesehenes auf sich wirken zu lassen“, beschreibt die Mehlingerin, was ihr persönlich dieses Stückchen Erde bedeutet. Doch sie hat beobachtet, dass seit einiger Zeit keine Schafe mehr auf dem Gelände weiden und dort auch keine schweren Geräte zu sehen sind, die die Heidelandschaft freihalten.

Das Naturschutzgebiet Mehlinger Heide erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt rund 410 Hektar. Es gehört zu den fünf wichtigsten Brutgebieten für die Heidelerche und den Ziegenmelker in Rheinland-Pfalz. Foto: Dorothea Richter

Durch Menschen geschaffene Landschaft

Diese sind allerdings nötig, um das Naturschutzgebiet zu erhalten. Denn die Mehlinger Heide ist eine durch Menschen geschaffene Landschaft. Das ehemals militärisch genutzte Gelände würde wieder mit Wald zuwachsen, wenn dort nicht regelmäßig Büsche entfernt, gemäht und wenn nicht Schafe darauf weiden würden. Da diese Pflegemaßnahmen eine Überalterung der Heidepflanzen zwar hinauszögern, aber nicht verhindern, muss in größeren Abständen schweres Gerät ran: Beim sogenannten Plaggen wird nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern die Humusschicht bis zum Mineralboden entfernt. Die Heide entwickelt sich wieder, indem der Heidesamen im Boden aufkeimt. Beim sogenannten Schoppern wird dagegen nur die Pflanzenschicht abgetragen, viele Wurzelstöcke bleiben vital und treiben wieder aus. Gleichzeitig keimen auf den geschaffenen Bodenblößen aber auch Heidesamen auf. Beide Maßnahmen regenerieren die Zwergstrauchheide von Grund auf, wobei Schopperflächen schneller wieder blühen. Die für die Erhaltung der Heidevegetation so wichtigen Maßnahmen werden mit schwerem Maschinen durchgeführt.

„Schon jetzt sieht man, dass kleine Birken und Kiefern zwischen der Heide wachsen und diese wegdrücken“, sorgt sich Reifferscheid. Wenn dieser Bewuchs jetzt nicht entfernt werde, gehe das Ökosystem der Heidelandschaft verloren, wertvolle Arten würden unwiederbringlich verdrängt. „In ein bis zwei Jahren ist es zu spät“, sagt die Agrar- und Umweltingenieurin.

Warum tut sich zurzeit nichts in der Heide?

Doch warum tut sich zurzeit nichts in der Heide? Die RHEINPFALZ hat bei der Kreisverwaltung, die für die Pflegemaßnahmen zuständig ist, und der Bundesimmobilien (BImA), der Eigentümerin des Geländes, nachgefragt. Der Kreis bestätigt die Beobachtung der Anwohnerin und informiert, dass „zentrale Pflegemaßnahmen derzeit aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt oder gar nicht“ möglich sind. Dies betreffe vor allem das Schoppern und Plaggen sowie Arbeiten, die den Einsatz von Fahrzeugen erfordern. Auch das Weiden mit Schafen könne eingeschränkt sein. Dann zum Beispiel, wenn für das Umsetzen mobiler Zäune oder für die Wartung von Elektrozaunanlagen Fahrzeuge benötigt würden.

Doch was sind die Gründe? Die Kreisverwaltung verweist auf ein neues Kampfmittel-Gutachten, das die BImA zu dem Gelände in Auftrag gegeben hat. Das Gutachten liege ihr selbst nicht vor. Sie seien jedoch vom Bund über die Ergebnisse informiert worden. Die Naturschutzverwaltung „erwarte, dass der Bund als Flächeneigentümer die Voraussetzungen dafür schafft, den sicheren Zustand des Geländes zeitnah wiederherzustellen und das seit vielen Jahren erfolgreiche Management der Heideflächen uneingeschränkt fortzuführen“, verweist die Kreisverwaltung auf die hohe Bedeutung des Gebietes für die Erholung der Bevölkerung und darauf, dass es schließlich auch als Kompensationsfläche für die Air Base Ramstein dient.

Sehen imposant aus und bieten vielen Insekten wie dem Sandlaufkäfer und der Wildbiene einen Lebensraum: Sandsteinböden in der Mehlinger Heide. Foto: Dorothea Richter

Militärvergangenheit bremst Pflegemaßnahmen

Es ist tatsächlich die Militärvergangenheit des Geländes, das die Pflegemaßnahmen derzeit ausbremst, wie eine Nachfrage der RHEINPFALZ bei der BImA ergeben hat. Mit dem neuen Sicherheitsgutachten will sie prüfen, ob und wo es noch Kampfmittel auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz gibt. Derzeit werden bundesweit alle Flächen im Eigentum der BImA, die früher militärisch genutzt oder von Kriegshandlungen betroffen waren, untersucht, teilt die Behörde mit. Da für die Mehlinger Heide jetzt auch noch ein Waldbrandschutzkonzept erstellt werde, solle zuvor eine mögliche Gefährdung abgeschätzt werden.

Auf dem 1,5 Kilometer langen Naturerlebnispfad im Naturschutzgebiet Mehlinger Heide (Wegmarkierung Eule) gibt es viel zu entdecken wie dieses Insektenhotel. Foto: Dorothea Richter

Insgesamt 128 Bombentrichter und neun mögliche Stellen, an denen Blindgänger liegen könnten, haben die Sachverständigen in einer ersten Untersuchungsphase auf dem Gelände identifiziert. Dabei hätten die Experten unter anderem alte Luftbilder ausgewertet, die die Alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg regelmäßig beim Überflug gemacht hätten, erklärt Jürgen K. Köhle, Betriebsleiter des Bundesforstbetriebs Rhein-Mosel, der zur BImA gehört. Die Fachleute hätten dabei verschiedene Szenarien wie Luftangriffe, Bodenkämpfe, Munitionsvernichtung, militärischer Regelbetrieb und Munitionsproduktion- und lagerung betrachtet. Dieses erste Ergebnis sei dem jeweiligen Ordnungsamt des Landkreises und der Verbandsgemeinde zur Kenntnis gegeben worden. Eine konkrete Gefahr gemäß der Richtlinien zur Kampfmittelräumung besteht laut BImA aber nicht. „Das reine Betreten der Heide ist unproblematisch, das Befahren mit schwerem Gerät allerdings nicht möglich“, ordnet Köhle ein. Aus diesem Grund müssten derzeit auch die Pflegemaßnahmen eingeschränkt werden.

Blindgänger-Stellen werden im Herbst untersucht

Um die Gefährdung weiter abschätzen zu können, sind laut BImA noch weitere Untersuchungen nötig. Die möglichen Blindgänger sollen jetzt im kommenden Herbst überprüft werden. In einem nächsten Schritt werden die Areale, die bei der ersten Untersuchung aufgefallen sind, noch genauer unter die Lupe genommen, erläutert der Bundesforst-Betriebsleiter das weitere Vorgehen. Dabei gehen die Experten mit Sonden über das Gelände und nehmen an einzelnen Stellen Bodenproben bis in eine Tiefe von über zwei Meter. Mit Ergebnissen aus dieser Testfelderkundung sei in zwei bis drei Jahren zu rechnen.

Schilder geben Hinweise, wie sich Besucher im Naturschutzgebiet Mehlinger Heide verhalten sollten. Foto: Dorothea Richter

Pflege per Hand

Doch wie soll die Mehlinger Heide bis dahin frei gehalten werden? In der Zwischenzeit werde das Gelände mit anderen Mitteln gepflegt, erläutert Köhle, der nicht verhehlt, dass dies sehr aufwendig ist. Derzeit sei man gerade dabei, mit dem Schäfer auszuloten, wo die Tiere eventuell mit mobilen Weidezäunen grasen könnten. Doch dort, wo nicht beweidet werden könne, müsse sehr viel in Handarbeit gemacht werden: mähen und freischneiden per Hand mit der Motorsäge.

Die gute Nachricht aber ist: Das Naturschutzgebiet ganz aufzugeben, steht laut BImA nicht im Raum. „In welcher Form die Mehlinger Heide zukünftig gepflegt werden wird, ist jedoch abhängig von den Ergebnissen der weiteren Kampfmittelerkundungen.“

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