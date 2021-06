Die Impfquote steigt, die Inzidenz geht in den Keller. Sich jetzt noch darüber zu streiten, ob die Amerikaner bei der Berechnung der 7-Tage-Inzidenz berücksichtigt werden müssen, scheint müßig. Aber nur auf den ersten Blick. Denn Hand aufs Herz: Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns im Sommer 2021 noch immer mit Corona herumplagen? Außer Karl Lauterbach wohl so gut wie niemand. Und auch jetzt scheint es, dass wir die Pandemie so langsam in den Griff bekommen. Aber keiner weiß, was vielleicht noch kommt. Corona und seine Mutanten waren schließlich schon für einige Überraschungen gut.

Wir wollen es zwar nicht hoffen: Aber sollten die Zahlen tatsächlich wieder steigen, wäre es gut, wenn bis dahin das Prozedere bei der Berechnung der Inzidenz geklärt wäre. Und zwar mit Brief und Siegel.