Die 21. Auflage des traditionellen Rasentraktor-Rennens wird am Wochenende, 12. bis 14. Juni, als „Großer Preis von Sembach“ auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach ausgetragen. Die Vorbereitung der Rennstrecke sowie die Organisation seien nahezu abgeschlossen, teilt der Veranstalter, die Rasentrecker Neuhemsbach, mit.

Wie in den Vorjahren werden die umfunktionierten Aufsitzmäher in den Kategorien „Prototypen“ und „Superstandard“ an den Start gehen. Am Samstag beginnen um 11 Uhr die Trainings und Qualifyings aller Klassen. Die Rennen starten ab 12 Uhr, am Sonntag bereits ab 11.30 Uhr. Zum Abschluss stehen am Sonntag noch die Siegerehrungen an.

Am Freitagabend sorgt ab 21 Uhr die Rock- und Partyband Chairwalkers für Unterhaltung, am Samstag spielt ab 21 Uhr die Band StageBusters. Angekündigt sind für diesen Tag außerdem Hubschrauberrundflüge, eine Fahrzeugschau sowie ein Trampeltreckerrennen. Für Speisen und Getränke ist laut Veranstalter über das gesamte Rennwochenende gesorgt. Weitere Infos gibt es unterwww.rasentrecker-neuhemsbach.de.