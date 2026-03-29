Im Rathaus und Standesamt hängen neue Werke aus der Westpfalz. Acht Künstler präsentieren dort Fotografien, Collagen und Malerei. Sie eint eine besondere Botschaft.

Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, betonte am Donnerstagabend bei der Vernissage die positive Entwicklung der Kooperation: „Wir hatten über viele Jahre die Tradition, die Bilder einmal im Jahr zu wechseln. Seit sich der Verein neu aufgestellt hat, ändern wir die Ausstellung zweimal im Jahr. Das erlaubt uns, gezielte Schwerpunkte auf einzelne Malerinnen und Maler zu setzen.“ Die Ausstellung sei daher eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Die Kunstschaffenden – dieses Mal sind es acht – könnten ihre Werke im Rathaus und im Standesamt der Öffentlichkeit präsentieren und zum Kauf anbieten. „Wobei dies nicht übermäßig oft passiert“, fügte Degenhardt bedauernd hinzu.

Ulrike Freitag, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, betonte das Ziel der Initiative: Durch den halbjährlichen Wechsel wolle man frischen Wind in die „Amtsstuben“ bringen – daran könnten sich sowohl die Besucher als auch die Mitarbeiter erfreuen. Freitag selbst präsentiert im Rathaus eines ihrer detailgetreuen Werke – ein Pferd –, schwerpunktmäßig hängen ihre Bilder im Standesamt aus. Ihrer Arbeiten sind von besonderer Natur: Neben Tierporträts erschafft sie auf Wunsch Memorial-Kunstwerke, in denen sie die Asche verstorbener Vierbeiner verarbeitet.

Mit dem Malen zu beginnen, ist es nie zu spät

Weiterhin sind Exponate von Eva Malkomes, Malgorzata Weber-Pawlika, Denise Schleyer, Bernadette Tormann, Petra Zehfuß, Monika Loll und Hans Roßberger zu sehen. So unterschiedlich ihre Stile und Techniken sind – eine Botschaft ist ihnen alle gemeinsam: Mit etwas Talent kann man in jedem Alter mit dem Malen beginnen. Ein Beispiel dafür ist Eva Malkomes, die erst vor Kurzem zur Malerei fand und nun stolz ihre Werke in den sonst eher nüchternen Fluren zeigt. Denise Schleyer widmet sich der Farbfotografie, während Bernadette Tormann auf Collagen und Siebdruck setzt.

Saxofonist Christian Kleeberger begleitete die Ausstellungseröffnung mit Stücken wie City of Stars aus dem Film „La La Land“ und Can you feel the love tonight.

Info

Die Ausstellung kann bis 1. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.