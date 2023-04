Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 25 Jahren sorgt sich die Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz um den Erhalt der Streuobstwiesen. Mit neuer Technik soll das Aufsammeln der Früchte leichter werden.

Früher war Obst von großen Bäumen in der Nord- und Westpfalz ganz selbstverständlich. Überall in der Landschaft – bis hinein in die Dörfer – standen verstreut diese