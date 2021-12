Die Streuobstwiesen geben in diesem Jahr nicht wirklich viel her.

„Die Ernte lag weit unter dem Mittel der Jahre, ist aber nicht so verheerend schlecht wie vor zwei Jahren. Es war respektabel“, fasst es Harald Leixner, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz, zusammen. „Generell sehr bescheiden“, heißt es bei Helmut Lösch von der Firma Lösch’s Fruchtsäfte in Ramstein. Spätfröste gab es 2021 kaum, die Obstblüten wurden folglich nicht zerstört. „Ich kann mir das nur mit Alternanz sowie zusätzlich teilweise zu kaltem Wetter während der Bestäubungszeit vieler bei uns vorherrschender Sorten und damit ausgebliebenem Bienenflug erklären“, so Lösch. Rund 30 Tonnen Äpfel sind für den Appel-Trittch zusammengekommen. Auf 200 bis 300 Tonnen schätzt Lösch die Menge, die insgesamt von pfälzischen Streuobstwiesen angeliefert wurden. 2020 waren es rund 2010 Tonnen, 2019 fiel die Ernte aus. So sieht es 2021 bei den Mostbirnen aus, es gab kaum was zu ernten. Das bedeutet, dass es keinen 21er Prickelbeer-Jahrgang geben wird. Was derzeit zu kaufen ist, das ist der gerade fertiggestellte 2020er Jahrgang.