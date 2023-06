Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 57 Jahre lang führte Hans Hamann im ehemaligen Landstuhler Schlachthof seinen Fleisch- und Wurstwaren-Fachbetrieb. In wenigen Tagen ist damit Schluss. Das Geschäft schließt – und damit die letzte alteingesessene Metzgerei der Stadt.

Es gab wohl kaum einen Arbeitstag, an dem Hans Hamann nicht selbst im Betrieb mitgearbeitet hat. Am kommenden Freitag, 16. Juni, wird in der Verkaufsstelle in der Landstuhler Ringstraße zum