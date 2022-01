Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Produktionshalle der Charrak Nutrition GmbH im Ramsteiner Industriezentrum Westrich (IZW) fertiggestellt. Im Februar soll dort mit der Produktion von Low Carb und glutenfreien Lebensmitteln begonnen werden.

Das von Samir und Monika Charrak gegründete Unternehmen produziert seit rund sieben Jahren unter dem Produktnamen Dr. Almond Back- und Fertigmischungen für Brote, Gebäck, Teigwaren, Desserts und Müsli. Rund 70 Mischungen hat das Unternehmen im Sortiment.

Auf der letzten großen Fläche im IZW – einem rund 28.000 Quadratmeter großen Areal – ist eine Lebensmittelfabrik mit Büros und einer Betriebsleiterwohnung entstanden. Rund fünf Millionen Euro hat das Unternehmerpaar in die Gebäude und die Produktionsanlagen investiert. Der Grundstückskauf inklusive Erschließung und Kanalbeitrag schlug mit über 500.000 Euro zu Buche. Mit knapp 900.000 Euro wird die Neuansiedlung vom Land und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

30 bis 40 Arbeitsplätze sollen entstehen

Bis Oktober hätten sie noch an ihrem vorherigen Standort in Bobenheim-Roxheim produziert und sich auch einen Lagerbestand aufgebaut, um die Zeit bis zum Anlaufen der Produktion in Ramstein zu überbrücken, erklärt Samir Charrak. Derzeit sucht das Unternehmen Mitarbeiter für die Produktion. Langfristig sollen 30 bis 40 Arbeitsplätze entstehen – unter anderem für Laboranten, Produktentwickler, IT-Fachkräfte, Produktionshelfer, Kaufleute, Vertriebsmitarbeiter, Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker.

Gelagert wird die Ware in Hemsbach in Baden-Württemberg. Über ein Online-Bestellsystem, das ein Logistikunternehmen der Erdt Gruppe abwickelt, wird die Ware an die Endverbraucher versendet.