45 junge Frauen und Männer starten ihre Ausbildung an den Asklepios Südpfalzkliniken in Kandel und Germersheim.

Mit der Coronapandemie ist nicht nur der Bedarf an Pflegepersonal gestiegen – es war bei vielen auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig die Arbeit von Krankenpflegern ist. Sie sind es, die Tag und Nacht Patienten auf allen Stationen wegen unterschiedlichen Gründen umsorgen, immer ein offenes Ohr haben und die Schnittstelle zu Ärzten bilden.

Für die Asklepios Südpfalzkliniken in Kandel und Germersheim sei es umso schöner zu sehen, dass in diesem Jahr 45 Auszubildende die bedeutenden Berufe der Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Krankenpflegehelfer erlernen möchten. „So viele Azubis hatten wir noch nie. Wir wissen es zu schätzen, dass wir so viele neue, engagierte Kollegen gewinnen konnten, und sind froh, dass wir sie selbst ausbilden und sie damit perfekt auf den Alltag im Krankenhaus vorbereiten können“, sagt Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzkliniken.

Die Azubis dürfen von Anfang an mit anpacken, um möglichst viel hautnah mitzuerleben. Dazu gehöre selbstverständlich auch, alle Abteilungen und Stationen zu durchlaufen, um einen Überblick zu erhalten und die Zusammenhänge zu verstehen. „Wir arbeiten in allen Bereichen interdisziplinär. Die Ärzte tauschen sich mit Kollegen anderer Fachrichtungen aus, um die beste Behandlung für die Patienten zu finden. Diese Weitsicht sollen unsere Pfleger ebenfalls anwenden“, erklärt Lambert.

Die Theorie zur Praxis erlernen die Azubis an der Berufsbildenden Schule Germersheim-Wörth am Standort Wörth, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. „Die gute Anbindung ist uns sehr wichtig, damit alle Azubis ohne Probleme zum Unterricht kommen können“, sagt Lambert. „Uns ist es wichtig, dass die Azubis während ihrer Ausbildung einen festen Ansprechpartner haben, dem sie vertrauen. Unter diesen Umständen und mit dieser Atmosphäre ist gutes Lernen möglich“, so der Geschäftsführer. Gerade nach stressigen oder ereignisreichen Tagen sei es hilfreich, sich darüber auszutauschen.

Wer sich für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder zum Krankenpflegehelfer interessiert, kann sich während eines Praktikums einen ersten Einblick verschaffen. Lambert: „Wer gerne mit Menschen arbeiten möchte, empathisch und teamfähig ist, besitzt schon mal drei wichtige Eigenschaften, um in diesen Berufen seine Berufung zu finden. Wir freuen uns über jeden motivierten Bewerber.“