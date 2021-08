Nicht nur ausbilden, sondern Pflegeberufe auch wertschätzen, nicht überstrapazieren und gut bezahlen.

Schön, dass das Interesse am Pflegeberuf trotz vieler negativer Schlagzeilen über schlechte Bezahlung und hohe Belastung bei jungen Menschen immer noch vorhanden ist. Jetzt ist es aber auch an der Zeit, den Jubelorgien über zwei Azubi-Kurse und der „Zukunft aus den eigenen Reihen“ Konsequenzen folgen zu lassen. Konsequenzen, die dafür sorgen, dass die Pflegerinnen und Pfleger nicht nach Jahren der Überlastung und schlechter Bezahlung frustriert den Job hinwerfen – wie in den vergangenen Jahren nur allzuoft geschehen.

Jetzt liegt es an der Gesundheitspolitik des Bundes, aber auch an den Arbeitgebern, egal ob privat oder öffentlich, durch Arbeitsbedingungen und Bezahlung ein Arbeitsumfeld und eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die diese Berufe längst verdient haben. Die sie vor allem dringend brauchen. In unser aller Interesse.