Schon am Samstag, zwischen 18. und 18.30 Uhr wurden an einem Personenwagen in der Eisenbahnstraße die beide hinteren Reifen zerstochen. Das teilte die Polizei Wörth jetzt mit. Der Wagen stand zur Tatzeit in einem Hof. Ob die Reifenstechereien Teil einer Serie sind, ist laut Polizeimeldung derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Erst am 31. Januar hatte ebenfalls in der Eisenbahnstraße ein Anwohner beobachtet, wie an seinem Wagen die Reifen zerstochen wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.