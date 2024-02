Ein Anwohner in der Eisenbahnstraße beobachtete am Mittwoch um 21. 45 Uhr von seinem Balkon aus, wie sich ein bislang unbekannter Täter an seinem Fahrzeug zu schaffen machte und zwei Reifen zerstach. Der Täter flüchtete im Anschluss auf einem E-Scooter. Ob die Tat gezielt war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Mann wird beschrieben als zirka 1,80 Meter groß, er trug weiße Turnschuhe, grüne Jogginghose und eine schwarze Jacke mit Fellkapuze. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.