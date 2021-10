76 Fahrzeuge wurden bei der Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Neulauterburg am Dienstag von Polizisten gestoppt und die Fahrer auf berauschende Mittel wie Alkohol und Drogen kontrolliert. Weiterhin diente laut Polizei die Kontrollstelle der Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Von 14 bis 20 Uhr kontrollierten Polizisten der Inspektion Wörth den Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Acht der 76 Fahrzeugführer stehen unter Verdacht, ein Rauschmittel eingenommen zu haben. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen eines Fahrzeugs für 48 Stunden untersagt.

Frist für Arztbesuch missachtet

Bei einem Fahrzeugführer wurde aufgrund seines grenzwertigen Alkoholspiegels die Weiterfahrt untersagt. Zwei weitere Fahrzeugführer hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Einer davon hatte einen Eintrag im Führerschein, dass er zweimal bis zu einem festgesetzten Datum bei einem Arzt vorstellig werden muss. Der Arzt sollte überprüfen, ob der Fahrer keinen Alkohol oder keine Rauschmittel zu sich genommen hat. Den letzten Termin hat besagter Autofahrer eigenen Angaben nach verstreichen lassen und besitzt deshalb nun keine Fahrerlaubnis mehr. Bei allen zehn Autofahrern wurden Fahrzeugschlüssel und Führerscheine von den Polizisten präventiv eingehalten.