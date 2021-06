Die ersten Teile der Smart Factory in der Berufsbildenden Schule (BBS) in Wörth sind angekommen und montiert. Bis die Anlage komplett steht und in den regulären Betrieb gehen kann, wird es voraussichtlich Spätsommer werden.

Ziel der Smart Factory ist es, ein deutsch-französisches und technologisches Wissenszentrum im Bereich der vernetzten Produktion zu schaffen, teilt die Kreisverwaltung mit. Mit diesem sollen Schüler auf das Thema „Künstliche Intelligenz“ an der BBS vorbereitet werden. In der ehemaligen Schreinerwerkstatt der Schule sollen volldigitalisierte Arbeitswelten (Industrie 4.0) simuliert und Fachkräfte dafür ausgebildet werden.

Ein Teil der Smart Factory fehlt noch, einige Arbeiten im Schulungsraum müssen laut Projektleiterin Regina Klein noch erledigt werden. Mit den französischen Partnern bestehe ein reger Austausch, insbesondere mit den französischen Schulen würden konkrete Bildungsangebote entwickelt. Erste Einführungen für Lehrkräfte haben bereits stattgefunden.

„Die Smart Factory stellt Weichen für ein deutsch-französisches Miteinander in den Partnergebieten Rheinland-Pfalz und der Région Grand Est“, so Landrat Brechtel und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (beide CDU). Am Ende werde die Oberrheinregion über ein Wissenszentrum im Bereich der digitalisierten Lagerung und Fertigung verfügen.