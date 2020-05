Läuft alles nach Plan, soll die Smart Factory an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Wörth zumindest in Teilen Anfang 2021 an den Start gehen. Dann sollen in der ehemaligen Schreinerwerkstatt volldigitalisierte Arbeitswelten (Industrie 4.0) simuliert und Fachkräfte dafür ausgebildet werden. Die Räume für das technologische Wissenszentrum werden jetzt vorbereitet.

„Welche Bedeutung digitale Ausbildung hat, wird uns in Zeiten von Homeschooling und Videokonferenzen besonders deutlich“, sagt der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU). Trotz der Corona-Krise schreiten die Pläne für die Smart Factory voran. „Die Arbeiten in den Räumen selbst sind in vollem Gange.“

So konnte bereits die Räumung der Werkstatt abgeschlossen werden, die anschließende Sanierung, der Rückbau und der Wiederaufbau sollten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Ab dann wird die Smart Factory nach und nach eingerichtet“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Mit der Ausschreibung der Hard- und Software sei das europäische Projekt zum Bau der Smart Factory an der BBS Germersheim-Wörth, nun in die nächste Phase eingetreten. Die Initiative hat ein Finanzierungsvolumen von mehr als zwei Millionen Euro. Ziel des im Oktober 2019 gestarteten Projekts ist es, ein zweisprachiges, grenzüberschreitendes und innovatives Bildungsnetzwerk im Bereich der digitalisierten und vernetzten Produktion zu schaffen, mit dem Schüler zukünftig für Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz an der BBS vorbereitet werden. „Gerade jetzt wird deutlich, wie wichtig eine gute Qualifikation im Umgang mit moderner und vernetzter Technik ist. Eine zukunftweisende Aus- und Weiterbildung gewinnt rasant an Bedeutung“, betonen der stellvertretende Schulleiter der BBS, Ingolf Käsmeier, und Jens Pietsch, Abteilungsleiter an der BBS in Wörth. Die Corona-Krise stelle die beteiligten Schulen, die BBS Wörth, das Lycée Heinrich-Nessel in Hagenau und das Lycée Georges-Imbert in Sarre-Union, vor eine Vielzahl an neuen Herausforderungen.

Digitaler Zwilling zeigt Prozesse auf

Derzeit müssten Absprachen zu künftigen gemeinsamen Lernmodulen mit den französischen Partnern getroffen werden, parallel zu Homeschooling und Präsenzunterricht, so Käsmeier. Das erfordere zusätzliches Engagement der beteiligten Kollegen. Die Begeisterung sei ungebrochen.

Auch die inhaltlichen Arbeiten schreiten voran: Im Mittelpunkt der Überlegungen zur Software stehen maßgeschneiderte digitale Simulationswerkzeuge, mit deren Hilfe ein digitales Abbild, ein sogenannter „digitaler Zwilling“ realisiert werden. Anlagenkomponente und Produktionsprozesse sowie Abläufe zur Fertigung individueller Produkte könnten so frühzeitig und schon vor dem Start der Smart Factory virtuell vollzogen werden. Das Smart-Factory-Projekt sei für die Partnergebiete Rheinland-Pfalz und die Région Grand Est ein großer Gewinn. „Ein zukunftsweisendes gemeinsames digitales Lernen kommt greifbar nah“, meinen Landrat Fritz Brechtel (CDU) und Schulleiter Alexander Ott mit.