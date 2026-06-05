Seit mittlerweile 20 Jahren engagiert sich die Gruppe „Wir für Westheim“ ehrenamtlich für das Dorf. Jetzt wird gefeiert.

Bereits im April 2006 hatte Initiator Paul Meyer die ehrenamtliche Helfertruppe ins Leben gerufen und 18 Jahre lang angeführt. Seit September 2024 leitet Thomas Müller die Gruppe, Franz Stuber ist seit der Gründung stellvertretender Vorsitzender.

Gestartet mit acht Personen, hat sich „Wir für Westheim“ zu einer festen Größe im Ort entwickelt – auch wenn die Zahl der Aktiven immer wieder schwankte. Derzeit besteht die Truppe aus 24 aktiven und drei passiven Mitgliedern, überwiegend Rentnern und Vorruheständlern.

Bei ihren bis zu 20 Einsätzen pro Jahr, bei denen laut Müller „jeweils etwa zehn bis zwölf“ Personen anwesend sind, leisten die freiwilligen Helfer eine dreistellige Zahl an Arbeitsstunden und ersparen der Kommune dadurch jährlich mehrere Tausend Euro an Ausgaben.

850 Arbeitseinsätze fürs Dorf

Im vergangenen Jahr haben die Ehrenamtlichen unter anderem Bäume und Hecken geschnitten, im Wald gemeinsam mit der Försterin mehr als 50 Jung-Eichen gepflanzt, den geselligen Babbeltreff ins Leben gerufen und die beiden Bänke auf dem Dorfplatz erneuert. Unter dem Strich standen laut Müller bei 20 Arbeitseinsätzen rund 850 geleistete Arbeitsstunden für das Dorf.

2026 waren die Männer bereits sechsmal im Einsatz und haben dabei 190 Arbeitsstunden absolviert. Unter anderem luden sie gemeinsam mit den Landfrauen und der Gemeinde zum zweiten Babbeltreff beim Maibaumstellen ein.

Ganz aktuell: Um den neuen Pächtern des gemeindeeigenen Landgasthofs Anfang Juli einen guten Start zu ermöglichen, hat die Gruppe die Terrasse abgestrahlt, Hecken geschnitten, gekehrt und das Gelände auf Vordermann gebracht.

240 Liter Festbier

Ebenfalls aktuell: Mit dem Verkauf eines satinierten 0,5-Liter-Bierkrugs in limitierter Auflage für zehn Euro anlässlich des 1050-jährigen Dorfbestehens will „Wir für Westheim“ einen zweiten Defibrillator finanzieren, der im Eingangsbereich des Dorflädls installiert werden soll.

Neben Pflegearbeiten an Grünanlagen wird die Gruppe am 8. August gemeinsam mit dem Dorflädl und der Nachbarschaftshilfe den dritten Babbeltreff veranstalten. Außerdem will sie zur Kerwe im September 240 Liter Festbier brauen lassen und ausschenken.

Übrigens: Neue Mitstreiter, die Interesse haben, „auf freiwilliger Basis mitzumachen“, sind laut Müller jederzeit willkommen.

TERMIN

Öffentliche Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Gruppe „Wir für Westheim“ mit Aus- und Rückblick am Samstag, 6. Juni, ab 16 Uhr, an der Grillhütte. Es gibt Gegrilltes, Salate und Getränke.

