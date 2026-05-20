Die Ortsgemeinde Westheim wird 1050 Jahre alt. „Kultur trifft Kaffee“, heißt es zur Feier des Tages. Was angeboten wird und wieso sogar Gäste aus Brandenburg dabei sind.

Mit Musik und süßen Speisen feiert die Ortsgemeinde Westheim am Samstag, 23. Mai, ihr 1050-jähriges Bestehen. „Kultur trifft Kaffee“ heißt die Veranstaltung, zu der Gemeinde und Gesangverein einladen. Dazu verwandelt sich der Bürgerhaus-Vorplatz ab 14 Uhr in ein großes Freiluftcafé: Rund um den bepflanzten Bereich wird eine historische Kaffeetafel aufgebaut, an der teilweise historisch gekleidete Helfer Kuchen und Torten sowie Kaffee und Tee ausgeben – teilweise auf Geschirr aus früheren Zeiten. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau ( FWG) dürfen sich Gäste auf etwa 35 Kuchen und Torten freuen: „Es ist für jeden etwas dabei.“ Der Verkauf endet spätestens um 18 Uhr oder früher, falls alles verkauft sein sollte. Der Erlös kommt laut Grabau dem örtlichen Seniorentreff zugute.

Für 16 Uhr lädt der Gesangverein 1871 Liederkranz zum „Tag des Liedes“ ins Bürgerhaus ein. Dort sind Auftritte des Kinderchors, des Projektchors „ProChoRo“, der Formation „Swing & Sing“ und der Singgemeinschaft Westheim-Mechtersheim geplant. Zwischen den Auftritten sorgen die „Freunde handgemachter Wirtshausmusik“ für gute Laune. Es gibt auch herzhafte Snacks und kühle Getränke.

Um das Dorfjubiläum mitfeiern zu können, reist eine Abordnung aus Westheims Partnergemeinde Petershagen-Eggersdorf ( Brandenburg) an. Zum Jubiläum verkauft die Gruppe „Wir für Westheim“ seit Kurzem auch einen neuen Artikel: einen satinierten 0,5-Liter-Bierkrug in limitierter Auflage für zehn Euro. Mit dem Erlös soll ein zweiter Defibrillator angeschafft werden, der im Eingangsbereich des Dorflädls installiert werden soll. Bestellungen nimmt Gruppenchef Thomas Müller unter Telefon 0163 5150634 auch per Whatsapp entgegen.