Kandel. Die Keime werden weniger, doch nach wie vor sollen die Menschen im betroffenen Stadtgebiet von Kandel ihr Trinkwasser vor der Benutzung abkochen. Das teilen die Verbandsgemeindewerke Kandel mit.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Germersheim werde darauf hingewiesen, dass die Keimbelastungen im Trinkwasser in folgenden Straßen in Kandel nach wie vor in geringem Umfang bestehen: Am Wasserturm (Hausnummern 1 bis 17), Zeppelinstraße (22, 24, 43, 46, 47), Sauerbruchstraße, Robert-Koch-Straße (1 und 2), Louis-Pasteur-Straße, Luitpoldstraße, Eichendorffstraße.

Das Trinkwasser-Abkochgebot gelte hauptsächlich für den besonders gefährdeten Personenkreis (abwehrgeschwächte Personen zum Beispiel nach einer Chemotherapie oder Patienten, die Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen einnehmen, Säuglinge, Hochbetagte).

Leitungsspülungen und Beprobungen im Trinkwassernetz werden weiterhin durchgeführt.